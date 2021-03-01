Оперную диву не пускают в недвижимость, которую ей подарил отец

Мария Максакова лишилась своей квартиры на Краснопресненской набережной, поскольку недвижимость проходит как вещдок по уголовному делу.

Эту квартиру оперная дива получила в подарок от своего отца. Родитель Максаковой, видя, что она впадает в "крайнюю зависимость" от своего гражданского мужа Владимира Тюрина, решил подарить дочери квартиру.

Однако в 2018 году братья Мальсаговы и еще несколько человек обманом присвоили себе недвижимость вдовы Вороненкова. Позже были долгие судебные разбирательства, в результате которых Максакова все-таки смогла доказать, что стала жертвой мошенников.

Казалось бы, что на этом история должна была закончиться, но этого не произошло.

"Против этой организованной преступной группы было возбуждено уголовное дело. В этой группе более 7 человек обвиняемых. Причем у каждого весьма внушительные доходы, если так можно сказать. И тем не менее следователь, вместо того чтобы арестовать их имущество, решил арестовать мое",

– возмутилась Максакова в беседе с телеграм-каналом Mash.

Теперь звезда не может дать попасть в свою квартиру, потому что ее туда просто не пускают. Несколько раз Мария пыталась попасть к себе домой и даже приходила по адресу вместе с телевизионщиками, однако дверь так и осталась для Максаковой "неприступной".

Авторы поста отмечают, что артистка стала жертвой своего нового мужа, который и провернул аферу с квартирой. Юрист Далхат Халаев, продал элитное жилище, которое изначально стоило 200 миллионов, всего за полцены. Правда, дива не увидела даже этих денег. Она уверена, что Халаеву мог помочь ее бывший гражданский муж Тюрин.

Ранее стало известно, что дети Максаковой отказались с ней встречаться, когда звезда Мариинки была в России.