Не исключено, что знаменитость была убита

Сегодня стало известно о гибели популярной артистки Анне Кастельянос. Бывшая участница знаменитой группы Little Big была обнаружена мертвой у себя дома. Что послужило причиной смерти знаменитости, пока неизвестно. Однако некто мог помочь звезде покинуть этот мир.



Такие сведения удалось выяснить журналистам издания "Life". Анонимный источник в правоохранительных органах рассказал, что на теле покойной были обнаружены странные повреждения: стражи порядка заметили на лбу ссадины. В пользу версии об убийстве говорит и приоткрытая дверь в жилище Анны. Был ли таинственный недоброжелатель причиной смерти знаменитости, установит следствие. Пока уголовное дело по факту произошедшего не возбуждалось.

Также стало известно, что Кастельянос ходила в должницах. Она взяла крупный кредит в банке, однако из-за ухудшившегося состояния здоровья не смогла вернуть деньги вовремя. По данным издания РИА ФАН, артистка осталась должна банку более 140 тысяч рублей.

Последними подробностями жизни бывшей участницы Little Big поделились окружавшие артистку люди. По словам матери волонтера, которая ухаживала за Анной последние дни, ее состояние вызывало острую жалость.

Приглядывать за Кастельянос вызвалась женщина по имени Галина. В беседе с "Пятым каналом" ее мама рассказала, что дочь сильно прониклась бедственным положением Анны и старалась поддержать артистку. Однажды она привозила Кастельянос лекарства, а позже даже вызывала скорую, так как той резко стало хуже. Жалость к артистке заставляла Галину рыдать навзрыд, вспоминает родительница волонтера.

По словам соседа знаменитости, он тоже обратил внимание, что в последнее время артистка заметно сдала. Виталий рассказал, что однажды он помогал Анне по дому. Обычно Кастельянос выглядела пухленькой, вспоминает мужчина. А вот несколько месяцев назад артистка резко похудела, что заметно бросалось в глаза. Было видно, что здоровье Анны подорвано, передает слова соседа "Пятый канал".

Ранее сообщалось, что тело Анны Кастельянос несколько дней пролежало в квартире. В последнее время знаменитость жаловалась на серьезное ухудшение состояния и практически не вставала с кровати.