Некоторые, впрочем, покаялись в содеянном

Резонансный инцидент с избиением участника легендарной группы "Машина времени" Александра Дитковского наделал много шума. Сегодня в интернете появился видеоролик с допросом подозреваемых в атаке на музыканта.



Напомним, в жестоком избиении знаменитости подозреваются трое жителей России. При этом один из них заявил, что драку спровоцировал сам Дитковский. По версии задержанного, он невежливо ответил на их вопрос о том, как пройти до ближайшей станции метрополитена.

Музыкант якобы нахамил в ответ на невинный вопрос, за что и поплатился. Взбесившиеся из-за "хамства" москвича мужчины начали его избивать. В устах одного из подозреваемых инцидент описывается фразой "проучили его втроем". Впрочем, хулиган объявил, что все же сожалеет о содеянном. Позже ему стало стыдно за нападение втроем на одного.

Однако искренность задержанных вызывает подозрение. По крайней мере, они явно путаются в своих показаниях. Так, второй хулиган объявил, что они подошли к участнику "Машины времени" с другим вопросом. Мужчины якобы хотели уточнить, который сейчас час, передает телеканал "РЕН ТВ".

Напомним, о нападении на Александра Дитковского стало известно несколько дней назад. Хулиганы атаковали трубача на парковке в центре столицы. По словам знаменитости, мужчины попрошайничали, а после с кулаками налетели на музыканта. В итоге у Александра был диагностирован перелом лицевой кости со смещением.