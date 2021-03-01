"Мы очень далеки": внебрачный сын Грачевского рассказал о своей главной обиде

"Мы очень далеки": внебрачный сын Грачевского рассказал о своей главной обиде
Борис Грачевский. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
38-летний россиянин решил объявиться сразу после смерти своего предполагаемого отца

Уроженец Кубани Максим Красиков, считающий себя внебрачным наследником покойного режиссера Бориса Грачевского, объявился в эфире программы "Прямой эфир" с Андреем Малаховым. 38-летний мужчина заявляет, что стал плодом любви между режиссером и работницей детского лагеря "Орленок", куда сценарист часто приезжал в советские годы.

Максим также утверждает, что "папа" частенько навещал их с матерью. Женщина же настолько сильно любила знаменитого режиссера, что никогда ничего не требовала от Бориса.

Красиков признался в беседе с Малаховым, что мама до сих пор переживает за смерть своей давней любви. В далеком 1974 году Грачевский приехал в Туапсе, откуда собирался отправиться в "Орленок" – в аэропорту его как раз должны были встретить представители школы пионервожатых. Среди них и оказалась мама Максима, к которой создатель "Ералаша" воспылал любовью.

Позднее Максим не общался с отцом из-за серьезной обиды – за то, что тот бросил их с мамой. А когда повзрослел, у Грачевского давно была другая семья.

"Когда я вырос, мне показалось, что мы очень далеки", – признался Красиков.

Максим добавил: никаких претензий к наследству он не имеет, и от теста на родство отказывается. Однако, мужчина готов помочь вдове покойного в возрождении "Ералаша" – у Красикова есть опыт в работе над детскими проектами.

После кончины артиста назрел скандал с его имуществом. Так, недавно бывшая супруга покойного Анна решила высказаться о предстоящем процессе: женщина не теряет надежды на то, что дочка Василиса сможет рассчитывать на часть отцовских денег.

Егор МАЛКОВ

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