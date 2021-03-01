Король российской эстрады обогнал Примадонну

Выяснилось, сколько денег Алла Пугачева и Филипп Киркоров отдали за свои шикарные особняки. Информация о стоимости апартаментов звезд просочилась в СМИ.

Напомним, Алла Борисовна вместе со своим супругом Максимом Галкиным и двойняшками Лизой и Гарри проживает в подмосковной деревне Грязь. Знаменитое семейство обитает в огромном замке, расположенном на земельном участке площадью в один гектар.

По некоторым данным, площадь самого строения составляет 2,3 тысячи квадратных метров. Стоит подобное жилище примерно 10 миллионов долларов.

Что касается Филиппа Киркорова, то он обогнал исполнительницу хита "Миллион алых роз" по стоимости личных апартаментов. Король российской эстрады имеет элитный особняк, который находится в Мякининской пойме.

Примечательно, что воздух в том районе считается самым чистым во всей Московской области. За дом Филипп Бедросович отдал 12 миллионов долларов, передает РИА ФАН.

Также в Сеть попала информация, что самое дорогое жилище принадлежит Стасу Михайлову. Артист приобрел свой роскошный особняк на Рублевке примерно за один миллион евро.

Ранее стало известно о том, что между Аллой Пугачевой и Отаром Кушанашвили произошел конфликт. Журналист грубо отозвался о певице, чем вывел ее из себя.