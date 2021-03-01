СМИ назвали причину смерти экс-солистки Little Big

СМИ назвали причину смерти экс-солистки Little Big
Фото: www.instagram.com/annakast/
Певица страдала от проблем с сердцем

Сегодня, 1 марта, стало известно о смерти бывшей солистки популярной группы Little Big Анны Кастельянос. Тело 38-летней певицы обнаружили в ее квартире в Санкт-Петербурге. Сообщается, что причиной трагедии стали проблемы с сердцем.

Вскрытие показало, что Кастельянос страдала от кардиомиопатии, передает издание Life. Это болезнь, признаками которой является увеличение размеров сердца, а также прогрессирующая сердечная недостаточность.

Данный недуг в народе называют "тихим убийцей". Примечательно, что из-за него скончались такие известные личности, как рэп-исполнитель Кирилл Толмацкий (Децл), певец Джордж Майкл, журналист Антон Носик и другие.

Напомним, Анна входила в первый состав группы вместе с Олимпией Ивлевой и Ильей Прусикиным. В 2016 году певица покинула стремительно набирающий популярность коллектив. Спустя некоторое время звезда открыла собственный тату-салон.

Ранее появилась информация, что на теле Кастельянос были обнаружены странные повреждения в виде ссадин. Это натолкнуло сотрудников правоохранительных органов на мысль, что солистку убили.

Напомним, Анна не только выступала на сцене, но и играла в кино. Покойную знаменитость можно увидеть в таких сериалах, как "Ментовские войны", "Клад" и "Пером и шпагой". 

Анастасия ГОРЮНОВА

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