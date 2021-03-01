Федосеева-Шукшина боится за Алибасова: развод откладывается

Федосеева-Шукшина боится за Алибасова: развод откладывается
Лидия Федосеева-Шукшина. Фото: Roman Denisov, Роман Денисов/Russian Look/www.globallookpress.com
Актриса хочет спасти тяжелобольного супруга

Сегодня в Пресненском суде Москвы рассматривали апелляцию Лидии Федосеевой-Шукшиной на ранее поданное ею заявление о разводе с Бари Алибасовым. Адвокат актрисы Юлия Вербицкая-Линник объяснила, почему подопечная перехотела разрывать отношения с создателем группы "На-на".

По словам правозащитницы, Лидия Николаевна сильно беспокоится по поводу самочувствия продюсера. Федосеева-Шукшина не общалась с супругом с 12 января. Сначала Бари Каримович лежал в больнице, а позже сын отвез музыканта в Калининград. До артистки доходят слухи, что композитор находится в плохом состоянии.

"Его представители дают комментарии от его имени. У него забрали телефон", – рассказала Вербицкая-Линник.

Говоря о причинах отказа Лидии Николаевны разводиться с Алибасовым, Юлия отметила – таким образом актриса хочет спасти звездного мужа.

"Лидия Николаевна считает, что пока она является законной супругой, она может Алибасова защитить. Брак – это единственная возможность доступа к нему", – добавила адвокат.

Женщина сообщила, что представитель Бари Каримовича настаивает на разводе. В конечном итоге судья перенесла бракоразводный процесс на 4 марта. До этого времени артистка и продюсер должны предоставить заявления с личной подписью, передает "Комсомольская Правда".

Ранее появилась информация о том, что наследник Алибасова заявил о воссоединении отца и матери – бывшей возлюбленной музыканта Елены Уронич. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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