Актриса отметила, что за все в этой жизни нужно платить

Татьяна Васильева рассказала, каким образом ей доставались главные роли в театре. Оказывается, дело не столько в выдающихся способностях актрисы, сколько в интимных отношениях с режиссером.

Васильева дала интервью телеведущему Вячеславу Манучарову. Татьяна Григорьевна призналась, что ее "счастливым билетом" был Валентин Плучек.

"Было глупо противиться этому роману. Как можно не отблагодарить его так, как ему будет приятно?" – разоткровенничалась артистка.

Однако эта интимная связь поддерживалась не только ради карьерного роста. На самом деле Васильева испытывала сильную симпатию к своему покровителю.

По мнению Васильевой, одного таланта недостаточно для того, чтобы добиться популярности. Поэтому иногда приходится жертвовать принципами и личными установками во имя перспективной работы.

"Одного таланта недостаточно. Так много надо успеть, чего тут ломаться?" – добавила знаменитость.

Татьяна Григорьевна отметила, что тайный роман с режиссером длился около 13 лет. А как только в их отношениях была поставлена точка, Плучек решил распрощаться с актрисой и в рабочем плане. Звезда фильма "Самая обаятельная и привлекательная" предполагает – Валентин Николаевич, скорее всего, уволил ее из-за того, что начал ревновать к мужу и детям.

Напомним, у артистки есть двое наследников. Первый ребенок, сын Филипп, появился в браке с актером Анатолием Васильевым. В 1983 супруги развелись. В этом же году Татьяна Григорьевна вышла замуж за Георгия Мартиросяна, которому позже подарила дочь Елизавету. Однако и эти отношения потерпели крах. На данный момент актриса живет для себя.

Ранее Васильева высказала свое мнение о скандальном оппозиционере Алексее Навальном.