Повела себя как ребенок: Хаматова высказалась о конфликте с Волчек

Повела себя как ребенок: Хаматова высказалась о конфликте с Волчек
Чулпан Хаматова. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
По словам актрисы, театральный режиссер повелась на слухи

Чулпан Хаматова откровенно рассказала о ссоре с ныне покойным худруком театра "Современник" Галиной Волчек. Актриса дала интервью ютуб-блогеру Надежде Стрелец.

Когда-то Волчек в беседе с Владимиром Познером призналась, что поступки некоторых артистов очень ранят ее. Галина Борисовна имела в виду случай с Хаматовой. Так, в один момент Чулпан взяла отпуск в театре. Поползли слухи, что свободные дни актрисе понадобились для тайных репетиций в другом учреждении культуры. Художественный руководитель "Современника" поверила сплетням, обидевшись на звезду фильма "Доктор Лиза".

Хаматова опровергла данную информацию. Знаменитость объяснила – она действительно собиралась работать в Латвии, только не в тот самый период. Актриса считает, что Волчек повела себя как ребенок, на слово поверив желающим опорочить ее честь людям.  

"Мне кажется, что у Галины Борисовны с возрастом ранимость детская стала прогрессировать. Прям ткнешь, и там уже не просто синяк, а гематома и рана кровоточащая", – отметила она.

Кстати, в октябре прошлого года появились слухи о беременности Чулпан. Напомним, у артистки уже есть трое детей – дочери Арина и Ася от первого брака с Иваном Волковым, а также дочь Ия от второго супруга Алексея Дубинина. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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