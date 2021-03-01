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Константин Меладзе показал, как выглядит его младшая дочь Лия от первого брака. Совместный снимок артист опубликовал в личном микроблоге в честь дня рождения наследницы.
1 марта Лие исполнилось 17 лет. На фотографии девочка позирует позади Константина, обняв его со спины. Нетрудно заметить, что наследница музыканта растет настоящей красавицей. Природа наделила ее выразительными карими глазами и пышными русыми волосами.
Поклонники отметили миловидную внешность дочери композитора.
"Очень красивая дочка", "Какая же она у Вас чудесная", "Куколка", "Сама нежность", – прокомментировали восторженные пользователи "Инстаграм".
Напомним, первой женой Константина была модель Яна Сумм. Свадьба возлюбленных состоялась в 1994 году. Спустя шесть лет у супругов родился первый ребенок – дочь Алиса. В 2004 году на свет появилась Лия, а в 2005 – сын Валерий.
В 2013 году Меладзе развелся со своей избранницей. Дети остались жить с матерью. Через два года артист женился на Вере Брежневой. Позже выяснилось, что музыкант и певица тайно встречались около десяти лет.
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