Артистка готова пойти на все, чтобы добиться справедливости

После возвращения в Россию дела у Марии Максаковой обстоят не лучшим образом. Оперная дива не может наладить отношений со своей знаменитой матерью и с детьми от первого брака. Отчаявшаяся женщина сделала обращение, посоветовав бывшему мужу Владимиру Тюрину пойти ей навстречу. В противном случае артистка пообещала превратить жизнь экс-супруга в ад.

Максакова заявила, что Тюрин не дает их общим наследникам – сыну Илье и дочери Людмиле – видеться с ней.

Кроме того, Владимир присвоил себе подарок, некоторое время назад подаренный Марии ее отцом. Речь идет об офисе, передает "Комсомольская Правда".

"Ты не пускаешь ко мне наших детей, но тебе нравится пользоваться моим имуществом, моим офисом. Если для тебя это фетиш, то для меня это значительные деньги", – отметила знаменитость.

Она добавила, что не собирается опускать руки. Максакова посоветовала бывшему избраннику отдать то, что принадлежит ей. В противном случае артистка испортит мужчине жизнь.

"Ты так любишь спокойствие, тишину и безопасность, но как видишь, я не собираюсь молчать. <...> Неужели ты, чтобы отнять у меня подарок моего покойного отца, готов себя лишить спокойной жизни?" – обратилась певица к Тюрину.

Звезда сразу же приступила к своему плану, сообщив, что ранее мужчина применял против нее физическую силу, ломая ей ребра.

Ранее стало известно о том, что Максакова осталась без квартиры в центре Москвы.