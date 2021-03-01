На эту мысль поклонников навел внешний вид актрисы

В Интернете ходят слухи о том, что Мария Горбань беременна во второй раз. Сама знаменитость пока никак не комментирует данную информацию.

Накануне на личной инстаграм-странице Горбань появилось видео, как она позирует в свободном наряде. Актриса надела черный короткий сарафан и белую блузку с объемными рукавами. Создается такое впечатление, будто под этим прикидом скрывается округлившийся живот.

Пользователи Сети обратили внимание на то, что в последнее время Мария стала все чаще фотографироваться в скрывающих фигуру нарядах. А ведь раньше звезда сериала "Кухня" отдавала предпочтение обтягивающим платьям и костюмам.

"У меня чувство, что вы в положении", – написала одна из поклонниц.

Ей ответила другая подписчица, поделившись своими наблюдениями.

"Я уже давно это заметила, Вам не кажется!!! Все ее наряды изменились, хотя раньше она очень любила подчеркнуть шикарную фигуру!" – прокомментировала она.

Также стоит отметить, что в микроблоге актрисы перестали появляться откровенные фотографии, на которых запечатлено ее обнаженное тело. Так что вполне возможно, что внимательные интернет-пользователи оказались правы.

Напомним, у Марии есть 6-летняя дочь Стефания. Девочка появилась на свет от осветителя Олега Филатова. На данный момент знаменитость состоит в браке с Кириллом Зоткиным.

Ранее новость о свадьбе Горбань озадачила ее фанатов.