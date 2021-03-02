Актер поздравил "папину дочку" с 35-летием

Мирослава Карпович и Павел Прилучный до определенного момента скрывали свои отношения от публики: никаких постов в социальных сетях или совместных выходов в свет. Однако в свой день рождения звезда сериала "Папины дочки" решила нарушить это правило и показала, какой сюрприз для нее устроил "мажор".

Поздравлять актрису Прилучный начал с самого утра: весь дом Карпович был украшен шариками. После – завтрак под живую музыку в роскошном ресторане, стол, усеянный цветами. Но главный подарок звезду ждал впереди. Актер решил прокатить любимую на вертолете.

На странице Мирославы в "Инстаграме" появилось несколько "историй", в которых она показала, как прошел их полет. Например, Павел заказал огромную ярко-красную надпись на снегу "Миру с днем рождения!"

"Как в кино",

– подписала видео растроганная до слез Карпович.

Чтобы у подписчиков не осталось сомнений, что подарок ей сделал именно Прилучный, на еще одном ролике она добавила подпись "Прилучший волшебник". Может, таким образом актриса решила ответить всем сплетникам, которые в последнее время шептались о расставании пары.

Кстати, в этот же день отмечала день рождения и бывшая жена Павла – Агата Муцениеце. Правда, если верить "Инстаграм-историям", звезда "Закрытой школы" провела праздник с детьми и близкими друзьями. Неизвестно, поздравил Прилучный ее или нет.

Ранее фото погрустневших детей Прилучного в компании Карпович вызвало бурные споры в Сети.