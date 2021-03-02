Балуев из "Антикиллера" затонул во время съемок

Балуев из "Антикиллера" затонул во время съемок
Александр Балуев. Фото: Natalya Loginova/Russian Look/www.globallookpress.com
Создание фильма могло закончиться трагедией

Александр Балуев поделился с поклонниками захватывающей дух историей. Оказалось, его жизнь могла оборваться еще в 1998-м году. Тогда артист снимался в знаменитой киноленте "Му-му". Во время съемочного процесса Балуев чуть не утонул.

Дело было так: актеры отрабатывали сцену на воде. Однако пушистому артисту, игравшему роль знаменитого тургеневского Му-му, в какой-то момент надоело рассекать водную гладь на лодке и он сиганул за борт. Александр, который играл роль Герасима, поступил также, как и его герой в рассказе Тургенева: артист бросился на выручку.

На дворе стоял сентябрь, и погода была промозглая. Балуев, обутый в тяжелые сапоги, начал уходить под воду – обувь и одежда тянули знаменитость на дно. Роковой день навсегда отпечатался в памяти звезды "Антикиллера". В беседе с журналистами издания "Семь дней" Александр рассказал, что хорошо помнит, как смотрел наверх, уже опустившись на дно.

Однако так стремительно покидать этот мир Балуев отказался. Сильным движением он оттолкнулся от дна и выбрался на поверхность воды. "Герасим" доплыл до своего "Му-му" и отшвырнул его к берегу. Тут на подмогу подоспели коллеги знаменитости. Они бросили в воду веревку, с помощью которой Александр выбрался, пишет РИА ФАН.

Вода была очень холодной, поэтому в ход пошли народные средства. Знаменитость растерли водкой и отогрели.

К слову, недавно Александр Балуев рассказывал о личной трагедии. Знаменитость лишили возможности видеть родную дочь. Артист признался, что тяжело переживает разлуку с родственницей.

Ольга ФЕДОРОВА

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