Избил беременную жену: всплыли факты из темного прошлого Цивина

Избил беременную жену: всплыли факты из темного прошлого Цивина
Наталья Дрожжина. Фото: Viktor Chernov/Russian Look/www.globallookpress.com
Юрист оказался способен на вопиющую жестокость

Фигура Михаила Цивина обрела известность после начала расследования по скандальному делу о мошенничестве с наследством легендарного артиста Алексея Баталова. Интерес публики к супружеской паре подозреваемых – Наталье Дрожжиной и Михаилу Цивину резко возрос. На этом фоне стали всплывать неприглядные подробности их жизни.

Так, выяснилось, что юрист был весьма жесток со своей первой женой. Влюбленные поженились в 1974-м году. Девушка по имени Светлана души не чаяла в Михаиле. Она мечтала родить от него ребенка. Однако Цивин не разделял стремлений возлюбленной. Мужчина аргументировал свое нежелание производить на свет наследников тем, что имеет генетическое заболевание.

В итоге он заставлял девушку делать аборты. В какой-то момент Светлана перестала идти на поводу у мужа и отказалась избавляться от ребенка. Цивина такое поведение супружницы взбесило. Когда девушка была на последних сроках беременности, Михаил напал на нее и избил. Мужчина целился именно в живот, так как хотел спровоцировать выкидыш.

Избитая и перепуганная Светлана обратилась к подруге, которая примчалась к ней на помощь. В итоге ребенка удалось сохранить. На свет появился Петр. Однако сам Михаил в этот момент уже сожительствовал с Натальей. Шокирующей историей в студии телепередачи "Пусть говорят" поделилась приятельница Михаила Лариса Голда.

К слову, недавно сообщалось, что Цивин "нашел" пропавшие со счетов вдовы Баталова деньги Никиты Михалкова. По его словам, крупную сумму потратили на ремонт дачи и квартиры.

Ольга ФЕДОРОВА

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