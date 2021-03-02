Кравец решилась на смену пола: муж звезды потратил 1,5 миллиона рублей

Кравец решилась на смену пола: муж звезды потратил 1,5 миллиона рублей
Алена Кравец. Фото: пресс-служба
Певица продолжат удивлять народ неожиданными решениями

Алена Кравец считается одной из самых эпатажных певиц на современной российской эстраде. Артистка любит эпатировать публику: яркие наряды, неординарные поступки. Вот и в этот раз звезда удивила фанатов неожиданным признанием. 

Кравец заявила, что хочет сменить пол. 

"К счастью, не свой физиологический – мне нравится быть девочкой! – а в будуаре. Теперь у меня там будет лежать редкий каррарский мрамор", 

– объяснилась Алена. 

К слову, именно из этого мрамора Микеланджело высек шедевр эпохи Возрождения – статую Давида. Из него же сделано Мраморная арка в Лондоне. Материал ценится за его нежный молочный цвет, который немного отдает серебром, пишут "Дни.ру". 

Правда, для смены пола понадобится время. Как признается сама артистка, этот процесс очень долгий и недешевый. Мрамор она заказала еще в августе прошлого года, только вот из-за пандемии коронавируса еще до сих пор не доставили. Смена пола на 40 квадратных метрах обошлась Кравец в 1,5 миллиона рублей. 

Сложившаяся ситуация очень огорчает певицу. Деньги заплатила, а ремонта по-прежнему нет. Муж пытается утешить Алену, посоветовав ей наплевать на это, но Кравец не унимается. "Очень хочется поменять пол – люблю красоту!" – вздыхает певица. 

Ранее Кравец резко высказалась в адрес обласкавшая себя Борисовой. 

Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

новости партнеров

Германия выиграла у Байдена битву за "Северный поток - 2" - польские СМИ

Вашингтон уступил Берлину в длительной борьбе за интересы

Вашингтон готовит санкции против Москвы за "подлые действия"

Рестрикции связаны с "отравлением" Навального и коснутся как физических, так и юридических лиц

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей