Певица продолжат удивлять народ неожиданными решениями

Алена Кравец считается одной из самых эпатажных певиц на современной российской эстраде. Артистка любит эпатировать публику: яркие наряды, неординарные поступки. Вот и в этот раз звезда удивила фанатов неожиданным признанием.

Кравец заявила, что хочет сменить пол.

"К счастью, не свой физиологический – мне нравится быть девочкой! – а в будуаре. Теперь у меня там будет лежать редкий каррарский мрамор",

– объяснилась Алена.

К слову, именно из этого мрамора Микеланджело высек шедевр эпохи Возрождения – статую Давида. Из него же сделано Мраморная арка в Лондоне. Материал ценится за его нежный молочный цвет, который немного отдает серебром, пишут "Дни.ру".

Правда, для смены пола понадобится время. Как признается сама артистка, этот процесс очень долгий и недешевый. Мрамор она заказала еще в августе прошлого года, только вот из-за пандемии коронавируса еще до сих пор не доставили. Смена пола на 40 квадратных метрах обошлась Кравец в 1,5 миллиона рублей.

Сложившаяся ситуация очень огорчает певицу. Деньги заплатила, а ремонта по-прежнему нет. Муж пытается утешить Алену, посоветовав ей наплевать на это, но Кравец не унимается. "Очень хочется поменять пол – люблю красоту!" – вздыхает певица.

Ранее Кравец резко высказалась в адрес обласкавшая себя Борисовой.