Пусть без лифчика приходит: Быстров захотел встречи с Семенович

Пусть без лифчика приходит: Быстров захотел встречи с Семенович
Владимир Быстров. Фото: Alexander Wilf/Russian Look/www.globallookpress.com
Футболист не прекращает подтрунивать над певицей

Конфликт между Анной Семенович и Владимиром Быстровым набирает обороты. Оскорбленная певица пригрозила судом, а футболист продолжает упражняться в остроумии, отпуская колкости в адрес бывшей солистки группы "Блестящие".

Напомним, скандал между двумя знаменитостями разгорелся на почве резкого высказывания Быстрова о груди Семенович. Теперь футболист объявил, что готов к диалогу с артисткой. В студии телепередачи "Звезды сошлись" он предложил позвать Анну. Однако обставить общение с певицей спортсмен хотел бы определенным образом. Быстров заявил, что Семенович лучше явиться на рандеву "без лифчика".

"Так будет интереснее для народа", – пояснил острый на язык спортсмен.

До этого Владимир Быстров привлек к себе внимание резким выпадом в сторону фигуры Анны Семенович. Тогда футболист заявил, что певица могла бы построить отличную карьеру в фигурном катании, если бы решилась отрезать пышный бюст.

Знаменитость посчитала такую "остроту" хамством и публично ответила спортсмену. Семенович призвала футболиста к порядку и заявила, что будет отстаивать свою честь в суде. Она обратила внимание на то, что у Владимира есть наследница, которая тоже занимается фигурным катанием. Таким образом, возможно, дочери самого Быстрова тоже придется что-то отрезать, следуя его инструкции.

Кстати, недавно молодящуюся певицу засмеяли за переизбыток фотошопа. Пользователи Сети не смогли узнать под масштабной коррекцией экс-солистку "Блестящих".

Ольга ФЕДОРОВА

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