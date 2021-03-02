Агенты Кремля из Финляндии и "Russia goodbye!": самые громкие скандалы на "Евровидении"

Фото: Britta Pedersen/dpa/www.globallookpress.com Фото: Ilia Yefimovich/dpa/www.globallookpress.com
Фото: Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com Фото: Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com Фото: Igor Vidyashev/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Конкурс не раз превращался в площадку для политических разборок

Популярное музыкальное состязание "Евровидение" славится не только яркими представлениями, но и бесконечными конфликтами.

Финские "агенты Путина"

Многие помнят устрашающий вид победителей конкурса в 2006 году. Тогда первое место взяла рок-группа из Финляндии Lordi. Такой выбор европейских жюри некоторым показался весьма странным. Особенно возроптали в самой Финляндии. Верующие люди отмечали, что такие "герои" могут способствовать распространению сатанизма.

Фото: Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com

Некоторые активисты даже обратились к финскому лидеру с требованием присмотреться к деятельности скандальной группы. В то же время в местной прессе была озвучена оригинальная версия: Lordi являются тайными агентами КГБ, которых российский президент Владимир Путин якобы заслал в Финляндию для дестабилизации обстановки в государстве.

Фото: Igor Vidyashev/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com

Украинская певица Джамала

Победа участницы от Незалежной Джамалы в 2016 году вызвала много вопросов. Тогда зрители отдали большинство голосов за нашего певца Сергея Лазарева. Однако в жюри номер российского музыканта фактически проигнорировали. 20 из 41 государств не дали России ни одного балла. В итоге выиграла Джамала, которая исполняла песню "1944". Многие усмотрели в композиции антироссийский выпад. Депортация того периода отсылала к якобы притеснениям со стороны нашего государства крымских татар. Эту тему до сих пор любят мусолить киевские политики.

Фото: Britta Pedersen/dpa/www.globallookpress.com

Оскандалившаяся Сердючка

Артист Андрей Данилко, больше известный по образу Верки Сердючки, в 2007 году выступил с неоднозначной композицией. В песне была строка "Lasha Tumbai". В переводе с монгольского это значит "сбивать масло". Звучание этих слов весьма похоже на "Russia goodbye!". После исполнения такой композиции некогда любимец россиян резко растерял своих поклонников в нашей стране. Также Данилко реже стали приглашать выступить на российской сцене.

Фото: Ilia Yefimovich/dpa/www.globallookpress.com

Разобидевшаяся Грузия

Попытку "поиграть словами" в антироссийском ключе предприняли и представители Грузии. Грузины планировали выступить на "Евровидении-2008" с песней, где есть строка "We Don’t Wanna Put In". Переводится это как "Мы не хотим давления", однако слышится как "Мы не хотим Путина".

В итоге руководство конкурса посчитало, что такие композиции – это перебор и обязало Тбилиси сменить песню. Впрочем, этого Грузия делать не стала и просто отказалась от участия в мероприятии.

Фото: Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com

Ольга ФЕДОРОВА

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