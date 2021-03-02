Натуральный блондин никуда не ходит без телохранителей

Николай Басков является одним из самых популярных представителей российской эстрады. Однако почти на каждом мероприятии певец появляется в компании нескольких телохранителей, а привозит его огромный лимузин. Такое поведение артиста у Виктора Дробыша, например, вызывает лишь усмешку.

Во время интервью для ютуб-канала "Ковальский" продюсер обвинил Баскова в излишних богатствах. Мол, натуральный блондин постоянно таскает за собой толпу охранников, которые не отходят от него ни днем, ни ночью.

"Думаешь: "Неужели Клинтон приехал?" А это, оказывается, Басков. Такое ощущение, что за ним бегут восемь террористов с бомбой. Раньше артист не мог быть супербогатым человеком",

– рассуждает Дробыш.

Композитор добавил, что раньше артисты были ближе к народу, ездили на метро, а еще 40 лет назад слово "артист" было каким-то "волшебным". Сейчас же на музыкальных премиях появляются "мешки с золотом".

Однако и есть звезды, с которыми Дробышу комфортно. Среди них, например, Григорий Лепс, Валерия или Стас Пьеха. Продюсер отметил, что эти артисты получают удовольствие от творчества, а не от "понтов".

Ранее Дробыш жестко высказался в адрес обманувшей его поэтессы. Продюсер проиграл суд. Теперь ему и Настасье Самбурской предстоит выплатить Рыбачук солидную компенсацию за то, что они якобы незаконно использовали стихи поэтессы для создания песни "Старая".