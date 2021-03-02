Преступнику удалось скрыться с места злодеяния

Известная своими провокационными выходками и откровенными видеороликами модель Олеся Малибу подверглась нападению. Атака на знаменитость была совершена средь бела дня в столичном метро.



По словам пострадавшей, ей давно угрожал некий мужчина. Неадекватный фанат и ранее преследовал звезду социальных сетей. В итоге он решил напасть на приглянувшуюся ему знаменитость. Свои чувства мужчина проявил способом, подпадающим под статью Уголовного кодекса России. Злодей загнал модель в угол и начал душить.

Чудом Олесе удалось спастись от кровожадного бандита. Девушка тут же обратилась к стражам порядка. Сотрудники правоохранительных органов успели схватить подозреваемого в попытке расправиться с Малибу. На кадрах видно, как полицейские идут рядом с хулиганом. Они предложили Олесе пройти в отделение и составить жалобу на правонарушителя. Однако тот в конце видео благополучно сбежал. Ролик опубликовал "Пятый канал".

Впрочем, Малибу намерена наказать обидчика. Девушка уже составила заявление на хулигана. Олеся уверена, что напавший на нее мужчина страдает психическим заболеванием. Она заявила, что обязательно приобщит к делу видеоматериалы с камер наблюдения, которые установлены в московском метрополитене. Модель надеется, что российское законодательство покарает обидчика. Осталось только его найти.