Актрису из "Ольги" пинками вытолкали с Украины

Актрису из "Ольги" пинками вытолкали с Украины
Роза Хайруллина. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Женщину развернули прямо в киевском аэропорту

Украинцы ополчились на знаменитую российскую актрису Розу Хайруллину. Звезда театра и кино "имела неосторожность" в прошлом году побывать в Крымской республике. За это ей теперь закрыт въезд в Незалежную.

О том, что звезда сериалов "Псих", "Ольга" и других стала нежелательной персоной на украинских землях, ей сообщили сотрудники воздушной гавани в Киеве.

Знаменитость прибыла в украинскую столицу из Минска. Хайруллина проходила привычные погранформальности в аэропорту "Борисполь". Бдительные погранцы установили, что Роза посещала Крымскую республику, а значит нарушила законы Незалежной. Стражи украинского порядка не могли допустить нахождение "преступницы" на их родной земле и отправили артистку обратно в Белоруссию.

Кстати, в Киеве Хайруллина должна была поучаствовать в съемках очередного кинопроекта. Теперь создание фильма сорвано, а Роза обязана выплатить штраф. Как отмечают в Госпогранслужбе Незалежной, актрисе запрещено посещать Украину в течение трех лет.

Напомним, осенью прошлого года Роза рассказала, как однажды пережила ряд трагических событий. За несколько месяцев знаменитость потеряла всю семью. Семь родственников актрисы скончались один за другим. Артистка была в отчаянии, однако ей удалось справиться с трагедией благодаря работе.

Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

Гость156843
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ну все бамбалейло
Гость151691
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Оттудова. )))
Гость147886
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откудова они усё знают?
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