Актриса не смогла сохранить дружбу с режиссером Шейном

Свою личную жизнь Чулпан Хаматова старается держать подальше от любопытных журналистов. На вопросы об отношениях актриса отвечает неохотно, тактично отмечая, что на данный момент ее сердце занято. Однако это не мешает звезде сериала "Зулейха открывает глаза" поддерживать хорошие отношения с бывшим мужем.

В официальном браке актриса состояла всего один раз. Ее избранником стал актер Иван Волков, которому Хаматова родила двух дочерей. При этом даже после развода пара смогла сохранить хорошие отношения.

Чего нельзя сказать об Александре Шейне. В интервью Надежде Стрелец Хаматова намекнула, что отношения с отцом ее дочери Ии, которая появилась на свет в 2010 году, оставляют желать лучшего.

"У нас с Александром понятия добра и зла разные очень",

– отметила актриса.

Личной жизни звезды часто мешает полная занятость. Актриса не только снимается в кино, но и много времени уделяет развитию своего благотворительного фонда. Говоря об ухажерах, Хаматова призналась, что их много, только вот мало кто из них задерживался надолго. И даже если в начале мужчины говорили, что хотели бы чаще видеть Чулпан, то со временем они все равно исчезали.

В интервью Чулпан также рассказала о ссоре с Галиной Волчек. Актриса отметила, что в этой ситуации бывшая худрук "Современника" повела себя как ребенок, потому что на слово поверила сплетням, которые распространяли люди, желавшие опорочить честь Хаматовой.