Дочь Бориса Немцова обвенчалась с мужем - фото

Дочь Бориса Немцова обвенчалась с мужем - фото
Борис Немцов. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Девушка сообщила радостную новость в личном микроблоге

Дина Немцова и ее супруг Димитрий Матевосов обвенчались. Церемония состоялась в Храме священномученика Антипы на Колымажном дворе.

Об этом дочь Бориса Немцова рассказала на своей инстаграм-странице. Текст девушка сопроводила праздничными фотографиями. Для таинства Дина выбрала длинное белое платье в строгом стиле, а также пышную фату. Ее избранник надел на себя черный классический костюм и светлую рубаху.

"Мы думали венчаться летом, но чем чаще ходили в Храм, тем больше хотели сделать это скорее. И потому это случилось", – поделилась наследница покойного политика.

Девушка обратилась к супругу с признанием в любви. Она отметила, что очень счастлива быть женой Димитрия.

Напомним, Дина является студенткой Британской высшей школы дизайна. Немцова пробует себя в разных сферах: она и пишет картины, и танцует на пилоне, и изучает иврит.

2 августа 2020 года стало известно о том, что девушка вышла замуж. На тот момент ей было всего лишь 18 лет. Церемония бракосочетания состоялась в Барвихинском ЗАГСе. Примечательно, что избранник Дины учится в МГУ на факультете вычислительной математики и кибернетики. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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