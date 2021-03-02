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Дарья Дроздовская – дочь покойной актрисы Микаэлы Дроздовской и профессора Вадима Смоленского. Когда с артисткой случилась трагедия, девочка собиралась в первый класс. В итоге ее удочерила подруга звезды "Добровольцев" Алла Будницкая.
В 1993 году Дарья окончила Щукинское училище. На одном курсе с ней учились такие знаменитости, как Владислав Галкин, Ирина Лачина, Сергей Юшкевич и другие.
Дроздовская с детства мечтала стать актрисой. Первая роль ей досталась в пятилетнем возрасте. Будущая звезда снялась в кинокартине "Соло для слона с оркестром".
С 2000-х годов артистка начала появляться в сериалах. В фильмографию Дарьи входят такие работы, как "Любовь-морковь", "Три полуграции", "Марш Турецкого", "Побег", "Родные люди" и другие.
Что касается личной жизни Дроздовской, то она никогда не состояла в официальном браке. С 1993 по 2010 год гражданским мужем актрисы был телеведущий Александр Олейников. От него Дарья родила сына Александра и дочь Дарью.
На данный момент артистка практически не появляется в кино. Она увлекается кулинарией, а также разводит собак, передает "Комсомольская Правда".
Ранее вскрылись подробности трагедии Микаэлы Дроздовской. Как оказалось, актриса предвидела собственную смерть.
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