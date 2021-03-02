На днях Иван Марченко отпраздновал 44-й день рождения

О смерти известного украинского артиста стало известно 2 марта. Печальную новость сообщила студия дубляжа LeDoyen Studio, там работал Марченко.

В сообщении в Фейсбук говорится, что актер боролся со страшной болезнью. Вероятно, звезда сериала "Сваты" страдал от онкологии. Однако точную причину смерти пресс-служба студии не называет. Судя по всему, с финансами у семьи Марченко не все благополучно – в сообщении поклонников и коллег артиста призвали поддержать его близких материально.

Иван Марченко известен по ролям в сериалах "Сваты", "Женский доктор", "Ментовские войны".

Дата и место прощания с актером пока не названы.