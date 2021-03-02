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Ирина Шейк продолжает поражать поклонников смелыми образами. В этот раз супермодель приняла участие в откровенной фотосессии для журнала Vogue.
Снимок, на котором Ирина предстала полностью обнаженной, был сделан известными братьями-фотографами Лукой и Алессандро Морелли. Фотография появилась в рабочем инстаграм-аккаунте мужчин.
Шейк позирует без одежды, расположившись позади ширмы в виде логотипа Chanel. Знаменитость облокотилась о конструкцию, дерзко смотря в камеру. При этом одну ногу звезда отвела назад, демонстрируя оголенные ягодицы.
В глаза сразу же бросается одна деталь – в кадре Ирина предстала с короткими волосами. Подобную прическу в народе называют "стрижкой под мальчика".
Несмотря на непривычный имидж Ирины, пользователи Сети по достоинству оценили профессиональный снимок.
"Вау", "Она выглядит потрясающе", "Великолепна", "Отличные стиль и фото", "Богиня", "Такая красивая", – прокомментировали восхищенные подписчики.
Напомним, карьеру модели Шейк начала с победы в челябинском конкурсе красоты "Супермодель 2004". Там красавицу заметил скаут Гия Джикидзе. С 2005 года Ирина начала появляться на показах в Европе, а позже – в США.
Знаменитость украшала обложки таких мировых изданий, как Vogue, Maxim, GQ, Harper’s Bazaar и других.
Ранее Шейк взорвала Интернет откровенным видео.
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