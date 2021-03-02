Вскрылись подробности тайного брака Дрожжиной с цыганским бароном

Вскрылись подробности тайного брака Дрожжиной с цыганским бароном
Наталия Дрожжина. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Актриса долгое время скрывала эту информацию от нынешнего супруга

Стало известно о том, что до брака с Михаилом Цивиным Наталья Дрожжина состояла в отношениях с цыганским бароном. О малоизвестных фактах из жизни актрисы рассказали в новом выпуске шоу "Пусть говорят".

В 70-х годах Дрожжина вышла замуж за Бориса Буряце, когда тот сидел в тюрьме. Мужчину приговорили к лишению свободы сроком на семь лет. Тогда родственники барона решили найти для него фиктивную невесту, чтобы та навещала заключенного, не давая ему пасть духом. Подходящей кандидатурой оказалась Наталья Георгиевна.

"Цель этой тюремной свадьбы состояла в свиданиях и послаблении режима для Бориса. В какой-то момент мне казалось, что между ними даже были чувства", – высказался племянник цыгана.

Спустя некоторое время Дрожжина и Буряце развелись. Артистка встретила Михаила Цивина и позже узаконила с ним отношения. Однако актриса не сразу рассказала юристу о своем темном прошлом.

Подруга семьи отметила, что нынешний супруг Натальи Георгиевны был знаком с ее бывшим избранником.

"Он сказал, что знает Бориса Буряце, но как их соседа по квартире, а не как мужа Натальи. Для него это был большой сюрприз", – призналась женщина.

Ранее мужа Дрожжиной обвинили в домашем насилии. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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