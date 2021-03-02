"Редкие и красивые типажи": Канделаки показала своих повзрослевших детей от первого мужа

"Редкие и красивые типажи": Канделаки показала своих повзрослевших детей от первого мужа
Тина Канделаки. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Свежий снимок пришелся по душе поклонникам журналистки

Тина Канделаки нечасто делится с поклонниками фотографиями своих детей – 21-летней Мелании и 11-летнего Леонтия. Однако в этот раз телеведущая решила сделать небольшое исключение.

Канделаки опубликовала снимок, на котором она предстала вместе с любимыми наследниками. В кадре журналистка позирует в черном топе, белой зауженной юбке и ярко-розовом пальто. Мелания решила отдать предпочтение более повседневному стилю, а Леонтий оделся в спортивный прикид.

Стоит обратить внимание на выразительные голубые глаза брата и сестры. Этим молодые люди сильно отличаются от своей кареглазой матери.

"Два слова о моих главных жизненных приоритетах. Первое слово это "Мелания", второе – "Леонтий". Вот два приоритета, поколебать которые не сможет никакое землетрясение", – написала телезвезда.

Пользователи "Инстаграм" пришли в восторг от совместного снимка журналистки и ее наследников.

"Какую красоту вы создали, такие редкие и красивые типажи. Таких бы в кино снимать!", "Удивительные дети голубоглазые у жгучей брюнетки!", "Как же детки похожи на своего папу!!!" – прокомментировали подписчики.

Напомним, дочь и сын появились в браке Канделаки с бизнесменом Андреем Кондрахиным. В 2010 году супруги развелись. Вторым мужем знаменитости стал предприниматель Василий Бровко.

Ранее Ксению Собчак предупредили о том, что ее муж может уйти к Тине. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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