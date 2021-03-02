"Улыбка застыла": вид Зайцева напугал россиян

"Улыбка застыла": вид Зайцева напугал россиян
Вячеслав Зайцев. Фото: Olga Sokolova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Максим Галкин показал, как сейчас выглядит маэстро

Сегодня Вячеславу Зайцеву исполнилось 83 года. Поздравлять художника-модельера отправилась Алла Пугачева вместе со своим супругом Максимом Галкиным. Видео встречи со звездным именинником появилось на инстаграм-странице юмориста.

На записи Алла Борисовна кокетливо смотрит в камеру, поправляя вуаль на своей шляпке в виде красного цветка. Пока Примадонна прихорашивается, Вячеслав Михайлович неподвижно сидит рядом, смотря куда-то в сторону. Патриарх моды широко улыбается, наслаждаясь праздничной атмосферой.

Интернет-пользователи обратили внимание на вид Зайцева.

"А что у Зайцева с улыбкой... мне кажется, или она застыла", - написала одна из подписчиц.

У некоторых сложилось такое впечатление, будто на лицо народного художника России попросту "наклеили" улыбающийся рот. Дело в том, что эта часть действительно выглядит достаточно ненатурально.

"От многочисленных подтяжек он может только вот так улыбаться и все", – отметил другой комментатор.

Напомним, сейчас Зайцев живет холостяцкой жизнью. С первой супругой Мариной он состоял в браке около девяти лет. Спустя некоторое время после развода Вячеслав Михайлович женился на женщине по имени Инна. Она родила знаменитости сына Егора. Вскоре пара распалась.

У художника есть две внучки – 27-летняя Мария и 12-летняя Анастасия. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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