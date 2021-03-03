Родитель утверждает, что телеведущий воспользовался слабостью его дочери

Родители Жанны Фриске продолжают разбираться с Дмитрием Шепелевым. Оказалось, что многомиллионный долг полностью отплатила семья покойной звезды, хотя 7 миллионов за лечение "Русфонду" должен был вернуть именно телеведущий, поскольку является законным представителем сына Фриске Платона.

Еще летом суд удовлетворил иск о взыскании с Шепелева 7 миллионов рублей в пользу родителей Жанны. Как выяснилось, это не единственный иск. Владимир Фриске собрался судиться с гражданским мужем дочери по поводу личных средств экс-солистки "Блестящих".

"Когда Жанну положили в больницу, она дала Шепелеву доверенность. Вскоре с ее счета он снял 15 миллионов, потом еще 5 миллионов",

– рассказал Фриске "Комсомольской правде".

Мужчина утверждает, что тогда его дочь очень плохо себя чувствовала, часто теряла сознание и не совсем понимала, что происходит. Фриске намекнул, что Дмитрий воспользовался таким состоянием Жанны, взял доверенность к ее банковским счетам, а затем просто снял 20 миллионов рублей.

Теперь семья знаменитости и телеведущий обмениваются исками в суд. Сам Шепелев, например, деньги возвращать не собирается и утверждает, что за две недели до смерти Жанны эти средства сняла мама артистки. Теперь телеведущий планирует подавать жалобу на семью Фриске, которые пытаются вернуть хотя бы те самые 7 миллионов.

Реакция родителей тоже не заставила себя долго ждать. В ответ Фриске через суд потребовали запретить Дмитрию распоряжаться долей в квартире певицы.

Напомним, что ранее Шепелев решил продать долю в квартире покойной певицы.