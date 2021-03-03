Семье тайной дочери телеведущего не раз поступали угрозы

Влада Листьева не стало 26 лет назад. Ведущий "Поля чудес" был убит в подъезде собственного дома. За 38 лет журналист успел трижды жениться и оставить после себя двух детей – сына и дочь. И если об Александре знали все, то о наследнице Валерии было известно лишь самым близким. Девушка рассказала, как проходила борьба за наследство телеведущего.

По словам Валерии, ее семье пришлось буквально биться за наследство с последней женой Листьева Альбиной. В беседе с "Комсомольской правдой" девушка подчеркнула, что вдова "вообще не хотела делиться, наняла дорогих адвокатов". Однако это ей не помогло.

Разбирательства шли 4 года. Мама Валерии, первая жена Листьева, изначально не хотела вмешиваться в борьбу за наследство, поскольку считала, что это бесполезно. Тогда этим решила заняться бабушка тайной дочери журналиста.

Для семьи Валерии все закончилось удачно. Им удалось получить крупную сумму денег, которую впоследствии вложили в недвижимость и автомобили. Спустя время две машины продали, а деньги потратили на учебу девушки.

Дочь телеведущего также получила дачный участок, который тоже выставили на продажу, а на полученные деньги Валерия вместе с мамой и бабушкой отправилась путешествовать по миру.

Наследница вспомнила, что в ходе судебных разбирательств ее семья получала угрозы. Например, бабушке Валерии звонили и сказали, что если она "будет копать насчет наследства – их самих закопают".

Ранее дочь Листьева рассказала, что всегда стеснялась говорить о своем звездном отце.