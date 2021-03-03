Седокова шокировала смелым фото перед 8 марта

Седокова шокировала смелым фото перед 8 марта
Анна Седокова. Фото: www.instagram.com/annasedokova
Певица решила последовать примеру западных феминисток

Анна Седокова любит удивлять подписчиков красивыми снимками. Обычно в социальных сетях экс-солистки "ВИА Гры" появляются фотографии в откровенных нарядах, а сама звезда всегда выглядит ухоженной. Однако свежее фото артистки стало причиной бурных обсуждений в Сети. 

На кадре, который Анна опубликовала в "Инстаграм-историях", она показала свои небритые подмышки. Сидя в кружевном боди, певица подняла руку наверх, чтобы показать густые темные волосы. Таким образом артистка решила поздравить девушек с наступающим 8 марта.

"Девочки, с наступающим", 

– подписала фото Седокова. 

Анна Седокова. Фото: www.instagram.com/annasedokova

Возможно, таким образом знаменитость решила последовать примеру западных коллег и поддержать феминисток, которые таким образом пытаются выступать против общепризнанных и навязываемых обществом стандартов красоты. 

Ранее Седокова устроила скандал на съемках шоу Максима Галкина "Сегодня вечером". Звезде не понравился сюжет, который показали в эфире Первого канала. В видео рассказали о неудачных браках певицы. 

В тот раз артистка также обратилась к идеям, которые пропагандируют феминистки. В частности, Анна заявила, что девушек не должны "клеймить" за то, что они пытаются найти свое счастье, а не продолжают жить с человеком, который их не ценит. 

В итоге знаменитость повздорила с Галкиным, а после встала из-за стола и покинула съемочную площадку. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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