В слухах вокруг сериала поставлена точка

Уход из жизни Бориса Клюева сильно опечалил его коллег и многочисленных поклонников. Многих россиян интересовал вопрос, что же будет с популярным сериалом "Воронины". В итоге выяснилось, что продолжение телепроекта снимать не будут.



О решении продюсеров рассказал исполнивший в сериале главную роль актер Георгий Дронов. Артист отметил, что у создателей проекта были мысли отснять еще один сезон. Однако смерть Клюева перечеркнула их планы. После его ухода продюсеры решили полностью прекратить съемки.

Последний сезон полюбившегося россиянам сериала вышел на экраны в 2019 году. По словам Дронова, зрителям не стоит рассчитывать на появление новых серий.

Артист также добавил: над тем, чтобы прекратить съемки, подумывали еще при жизни Клюева. Однако многочисленные просьбы фанатов заставили продюсеров пересмотреть свое решение. После смерти знаменитости вопрос был закрыт окончательно, пишет издание "СтарХит".

Напомним, Борис Клюев скончался в сентябре прошлого года. Артисту было 76 лет. Его коллега по сериалу Екатерина Волкова в тот трагический месяц выложила последнее видео с актером со съемок "Ворониных".