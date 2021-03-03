Крепкая дружба и главное разочарование: почему поссорились Нагиев и Рост

Крепкая дружба и главное разочарование: почему поссорились Нагиев и Рост
Сергей Рост. Фото: Alexander Keltik/Russian Look/www.globallookpress.com
Пути двух закадычных друзей разошлись из-за финансов

В последнее время Сергей Рост почти не появляется на публике, а ведь шоу "Острожно, модерн!" с его участием в начале нулевых считалось одним из самых популярных. Однако в 2004 году пути главных героев передачи разошлись. И не только на экране. 

С Нагиевым Рост познакомился в университете. Мужчины сразу сдружились, по слухам, именно бессменный ведущий "Голоса" предложил Сергею взять псевдоним "Рост", превратив его главный комплекс в достоинство. Спустя время друзья решили запустить совместный проект, который рассказывал о жизни сумасшедшей семейки. Зрителям такой формат понравился, о чем свидетельствовали рейтинги шоу. 

Позже Нагиев и Рост появлялись и на большом экране. Например, они вдвоем снялись в драме "Чистилище". 

А вот потом наступил переломный момент, из-за которого Дмитрий и Сергей не общаются и по сей день. Поговаривали, что Нагиев стал забирать себе больше заработанных денег, хотя основную часть сценариев писал именно Рост. 

Оказалось, что в начале 2004 года к артисту пришел мужчина, который заявил, что он доверенное лицо Нагиева. Это удивило артиста, ведь до этого друзья всегда обсуждали все рабочие моменты лично. 

Этот мужчина и рассказал Росту, что его коллега хочет изменить формат "Осторожно, модерн!" Мол, шоу устарело, надо бы сделать так, что Нагиев был в главной роли, а вокруг него постоянно будут звезды российской эстрады. И чтобы уровнем не ниже Киркорова. А вот Сергей, если верить задумке Нагиева, должен был появляться лишь в небольшом количестве эпизодов. Телеведущий разрешил другу писать сценарии, а в ответ пообещал, что деньгами не обидит. 

Ответ Роста был очевиден. Он отказался, а после долго пытался связаться с человеком, которого впоследствии назовет "самым сильным разочарованием в людях", пишет "ВокругТВ" с ссылкой на интервью "Экспресс газете". Однако Нагиев на связь так и не выйдет. 

После закрытия передачи Сергей продолжил работать на телевидении: вел передачи, снимался в других шоу и даже попробовал себя в качестве телеведущего. Появлялся Рост и на большом экране. 

В личной жизни артисту долго не везло, однако однажды в компании школьных друзей он встретил журналистку Ольгу, которая в 2011 году подарила ему дочку Алису. 

Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

новости партнеров

Украина потеряет миллиарды долларов из-за запуска "Северного потока - 2"

В Киеве сетуют, что народ Незалежной обеднеет еще сильнее из-за газопровода

Уже написал заявление: Жириновский раскрыл подробности ухода

Политик готов уступить свой пост главы партии, как только созреет достойный кандидат

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей