Пути двух закадычных друзей разошлись из-за финансов

В последнее время Сергей Рост почти не появляется на публике, а ведь шоу "Острожно, модерн!" с его участием в начале нулевых считалось одним из самых популярных. Однако в 2004 году пути главных героев передачи разошлись. И не только на экране.

С Нагиевым Рост познакомился в университете. Мужчины сразу сдружились, по слухам, именно бессменный ведущий "Голоса" предложил Сергею взять псевдоним "Рост", превратив его главный комплекс в достоинство. Спустя время друзья решили запустить совместный проект, который рассказывал о жизни сумасшедшей семейки. Зрителям такой формат понравился, о чем свидетельствовали рейтинги шоу.

Позже Нагиев и Рост появлялись и на большом экране. Например, они вдвоем снялись в драме "Чистилище".

А вот потом наступил переломный момент, из-за которого Дмитрий и Сергей не общаются и по сей день. Поговаривали, что Нагиев стал забирать себе больше заработанных денег, хотя основную часть сценариев писал именно Рост.

Оказалось, что в начале 2004 года к артисту пришел мужчина, который заявил, что он доверенное лицо Нагиева. Это удивило артиста, ведь до этого друзья всегда обсуждали все рабочие моменты лично.

Этот мужчина и рассказал Росту, что его коллега хочет изменить формат "Осторожно, модерн!" Мол, шоу устарело, надо бы сделать так, что Нагиев был в главной роли, а вокруг него постоянно будут звезды российской эстрады. И чтобы уровнем не ниже Киркорова. А вот Сергей, если верить задумке Нагиева, должен был появляться лишь в небольшом количестве эпизодов. Телеведущий разрешил другу писать сценарии, а в ответ пообещал, что деньгами не обидит.

Ответ Роста был очевиден. Он отказался, а после долго пытался связаться с человеком, которого впоследствии назовет "самым сильным разочарованием в людях", пишет "ВокругТВ" с ссылкой на интервью "Экспресс газете". Однако Нагиев на связь так и не выйдет.

После закрытия передачи Сергей продолжил работать на телевидении: вел передачи, снимался в других шоу и даже попробовал себя в качестве телеведущего. Появлялся Рост и на большом экране.

В личной жизни артисту долго не везло, однако однажды в компании школьных друзей он встретил журналистку Ольгу, которая в 2011 году подарила ему дочку Алису.