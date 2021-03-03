Экс-жене Аршавина поставили еще один страшный диагноз

Экс-жене Аршавина поставили еще один страшный диагноз
Андрей Аршавин. Фото: Dmitry Golubovich/Russian Look/www.globallookpress.com
Алиса не намерена сдаваться и будет продолжать лечение

В последнее время в жизни Алисы Аршавиной наступила черная полоса. Сначала девушка узнала о страшном аутоиммунном заболевании, а теперь попала в реанимацию с новым диагнозом. 

Оказалось, что бывшая жена футболиста сейчас не только приходит в себя после перенесенных операций, но и лежит в больнице с острым панкреатитом. 

"Сил нет, умираю. Если прибавить к этому все, что происходило ранее, ситуацию с носом", 

– вздыхает Аршавина. 

Напомним, что в прошлом году девушка узнала об аутоиммунном некрозе. Болезнь обезобразила лицо Алисы. Врачи долгое время не могли понять, что с ней. В итоге Аршавина перенесла две операции. Медики даже вводили ее в искусственную кому на четыре дня. К счастью, все закончилось удачно. 

Сейчас Алису поддерживают ее мама и трое детей, пишет StarHit. Именно ради них экс-супруга спортсмена продолжает бороться и не намерена опускать руки. 

А вот врачи, к сожалению, пока положительных прогнозов не дают. Например, Анна Колесникова считает, что Алисы не станет через полгода. 

Аутоиммунное заболевание сильно сказалось на внешности знаменитости. На фотографиях, которые она публикует в социальных сетях, Аршавина старается прикрыть свое лицо рукой. В частности, нос. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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