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В последнее время в жизни Алисы Аршавиной наступила черная полоса. Сначала девушка узнала о страшном аутоиммунном заболевании, а теперь попала в реанимацию с новым диагнозом.
Оказалось, что бывшая жена футболиста сейчас не только приходит в себя после перенесенных операций, но и лежит в больнице с острым панкреатитом.
"Сил нет, умираю. Если прибавить к этому все, что происходило ранее, ситуацию с носом",
– вздыхает Аршавина.
Напомним, что в прошлом году девушка узнала об аутоиммунном некрозе. Болезнь обезобразила лицо Алисы. Врачи долгое время не могли понять, что с ней. В итоге Аршавина перенесла две операции. Медики даже вводили ее в искусственную кому на четыре дня. К счастью, все закончилось удачно.
Сейчас Алису поддерживают ее мама и трое детей, пишет StarHit. Именно ради них экс-супруга спортсмена продолжает бороться и не намерена опускать руки.
А вот врачи, к сожалению, пока положительных прогнозов не дают. Например, Анна Колесникова считает, что Алисы не станет через полгода.
Аутоиммунное заболевание сильно сказалось на внешности знаменитости. На фотографиях, которые она публикует в социальных сетях, Аршавина старается прикрыть свое лицо рукой. В частности, нос.
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