Оголенные ноги звезд были удостоены отдельного внимания

Яна Кошкина удивила подписчиков новым фото. На нем звезда "Однажды в России" разлеглась на кровати. Только вот брюнетка была не одна. Компанию ей составил известный квнщик Сергей Писаренко.

На снимке Яна лежит в ярко-розовом пеньюаре и в черных лакированных лодочках. А вот ее партнер одет попроще: семейники, майка, рубашка в клетку и высокие темные носки. Примечательно, что на изголовье кровати висит лифчик, а на прикроватном столике стоит пара бокалов и бутылочка вина.

Вероятно, снимок был сделан на съемочной площадке.

"Ах, какие роскошные ножки. Согласны? P.S. Я про Сергея Писаренко разумеется",

– подписала откровенное фото брюнетка.

В комментариях подписчики актрисы принялись обсуждать артистов.

"А Сережа молодец", "Шикарная у тебя подружка", "Идеальная пара могла бы получиться!", "Даааа! Шикарные! Жаль, что в носках", "Вы пара?", "Я завидую Сергею, если честно", "Стыд какой", "К успеху через постель!", "Ножки просто отпад", "Труселя роскошней",

– отметили интернет-пользователи.

Многие, к слову, отметили, что Писаренко заметно сдал и постарел, а кто-то даже пошутил, что ноги артиста "аккуратно побриты".

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