"Стыд какой": Кошкину застукали в кровати с артистом КВН

"Стыд какой": Кошкину застукали в кровати с артистом КВН
Яна Кошкина. Фото:www.instagram.com/yana_koshkina_official/
Оголенные ноги звезд были удостоены отдельного внимания

Яна Кошкина удивила подписчиков новым фото. На нем звезда "Однажды в России" разлеглась на кровати. Только вот брюнетка была не одна. Компанию ей составил известный квнщик Сергей Писаренко. 

На снимке Яна лежит в ярко-розовом пеньюаре и в черных лакированных лодочках. А вот ее партнер одет попроще: семейники, майка, рубашка в клетку и высокие темные носки. Примечательно, что на изголовье кровати висит лифчик, а на прикроватном столике стоит пара бокалов и бутылочка вина. 

Вероятно, снимок был сделан на съемочной площадке. 

"Ах, какие роскошные ножки. Согласны? P.S. Я про Сергея Писаренко разумеется",

– подписала откровенное фото брюнетка. 

В комментариях подписчики актрисы принялись обсуждать артистов. 

"А Сережа молодец", "Шикарная у тебя подружка", "Идеальная пара могла бы получиться!", "Даааа! Шикарные! Жаль, что в носках", "Вы пара?", "Я завидую Сергею, если честно", "Стыд какой", "К успеху через постель!", "Ножки просто отпад", "Труселя роскошней",

– отметили интернет-пользователи. 

Многие, к слову, отметили, что Писаренко заметно сдал и постарел, а кто-то даже пошутил, что ноги артиста "аккуратно побриты". 

Ранее в Сети обсуждали неожиданную выходку Глюкозы, которая очень смутила Кошкину. Певица на дне рождении Любови Успенской поцеловала знаменитость прямо в грудь.

Юлия МИХАЙЛОВА

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