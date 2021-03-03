"Мы с Борей в кино сходим": закоренелого холостяка Корчевникова взяли в оборот на глазах у публики

"Мы с Борей в кино сходим": закоренелого холостяка Корчевникова взяли в оборот на глазах у публики
Борис Корчевников. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Телеведущий и дочь Сайфулина договорились встретиться за стенами студии "Судьбы человека"

Борис Корчевников, который является известным холостяком, проявил интерес к дочери актера Геннадия Сайфулина. 

Артист вместе с наследницей появился в студии шоу "Судьба человека". Гордый отец рассказал, что Анастасия в их семье является главной. Красавица закончила ГИТИС, а сейчас работает продюсером. Сайфулин также подчеркнул, что его дочь – открытый и замечательный человек. 

Кажется, что девушке удалось произвести впечатление на телеведущего. Он тут же поинтересовался, не замужем ли Настя. Актер рассказал, что несколько раз у его дочери были "серьезные варианты", но до свадьбы так и не дошло. 

Девушка лишь отшутилась, а после и вовсе намекнула Корчевникову, что было бы неплохо увидеться за стенами съемочной площадки. 

"Ладно, мы с Борей в кино сходим. Кто-нибудь билеты купит. А там посмотрим", 

– заявила Сайфулина. 

Ведущий на такое предложение Анастасии отреагировал молниеносно. Он тут же сказал, что посмотрит репертуар кинотеатров, а после отвесил девушке комплимент, подчеркнув, что такая красивая девушка недолго будет не замужем.

Напомним, что 38-летний телеведущий никогда не был женат. Закоренелый холостяк никак не может встретить ту самую девушку, которая сможет завоевать его сердце и стать верной спутницей по жизни. 

Ранее Корчевников рассказал о тайных свиданиях с моделями. Телеведущий признался, что неровно дышит к манекенщицам. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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