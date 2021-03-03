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Борис Корчевников, который является известным холостяком, проявил интерес к дочери актера Геннадия Сайфулина.
Артист вместе с наследницей появился в студии шоу "Судьба человека". Гордый отец рассказал, что Анастасия в их семье является главной. Красавица закончила ГИТИС, а сейчас работает продюсером. Сайфулин также подчеркнул, что его дочь – открытый и замечательный человек.
Кажется, что девушке удалось произвести впечатление на телеведущего. Он тут же поинтересовался, не замужем ли Настя. Актер рассказал, что несколько раз у его дочери были "серьезные варианты", но до свадьбы так и не дошло.
Девушка лишь отшутилась, а после и вовсе намекнула Корчевникову, что было бы неплохо увидеться за стенами съемочной площадки.
"Ладно, мы с Борей в кино сходим. Кто-нибудь билеты купит. А там посмотрим",
– заявила Сайфулина.
Ведущий на такое предложение Анастасии отреагировал молниеносно. Он тут же сказал, что посмотрит репертуар кинотеатров, а после отвесил девушке комплимент, подчеркнув, что такая красивая девушка недолго будет не замужем.
Напомним, что 38-летний телеведущий никогда не был женат. Закоренелый холостяк никак не может встретить ту самую девушку, которая сможет завоевать его сердце и стать верной спутницей по жизни.
Ранее Корчевников рассказал о тайных свиданиях с моделями. Телеведущий признался, что неровно дышит к манекенщицам.
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