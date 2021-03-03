Остался без денег и паспорта: Фирсов обвинил детей Легкоступой в краже

Остался без денег и паспорта: Фирсов обвинил детей Легкоступой в краже
Валентина Легкоступова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Вдовец продолжает выяснять отношения с наследниками покойной певицы

Самые близкие люди Валентины Легкоступовой никак не могут договориться. Юрий Фирсов и дети артистки продолжают обвинять друг друга во всевозможных грехах. Яхтсмен решил рассказать, как же все обстоит на самом деле. 

Так, мужчина наконец объяснил, почему он сменил замки в квартире Легкоступовой. Оказалось, что ключи от дома у Фирсова забрала дочь певицы Аннета Бриль, поэтому, когда вдовец вышел из больницы, он просто не смог попасть в квартиру.  

Юрий обвинил детей своей избранницы в том, что он фактически остался на улице. Сейчас у него нет паспорта. Однако это еще не все. Яхтсмен уверяет, что лишился крупной суммы денег, намекая, что в их пропаже может быть виновна Бриль. 

"Я пришел в СК, спросил, сколько денег было изъято из квартиры. Изъято 19,5 тысячи евро. У меня было больше 30, здесь находилось. Однозначно, наверное, здесь были экспедиции. Аннеты Бриль, в первую очередь", 

– поделился Фирсов с "Пятым каналом"

Более того, вдовец уверяет, что пропали не только деньги. Например, яхтсмен не досчитался драгоценностей, техники и фамильной скрипки. Но главное – Юрий не нашел портфель со всеми его документами. 

Также в интервью мужчина подчеркнул, что не планировал "оккупировать" квартиру звезды. Более того, он готов сожительствовать с другими наследниками. Однако со временем Фирсов все-таки надеется съехать, а свои квадратные метры продать Анетте и Матвею или продать кому-то еще. 

Ранее Наталья Штурм заявила, что хочет купить квартиру Легкоступовой. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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