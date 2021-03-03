Поклонники уверены, что актриса уже не в том возрасте, чтобы показывать столь откровенные фото

Любовь Толкалина часто бывает на море, поэтому в ее социальных сетях переодически появляются солнечные снимки, на которых она демонстрирует свою подтянутую фигуру. Однако из-за последнего подобного фото на звезду обрушился шквал критики.

Бывшая Егора Кончаловского хотела поделиться с фанатами своим позитивным настроением, которое вызвано наступлением весны, поэтому опубликовала снимок, на котором она запечатлена в белой рубашке и трусах. Правда, нижнее белье немного сползло, оголив интимные части тела актрисы.

"Весенний внутренний подпрыг потребовали все мои комплектующие. Внутри все так же хочет возноситься и так швырять себя в этот мир, даже страшно, хотелось бы до вечера дожить в идеальной телесной сохранности",

– написала знаменитость под публикацией.

Она также попросила не осуждать ее за немного спущенные трусики. Только, судя по всему, небольшая ремарка все-таки не сработала, потому что под фотографией тут же появилось множество негативных комментариев.

"Все смотрят на сползающие трусы", "Трусы все испортили...", "Бесстыжая... такие фото делают в личный альбом", "Попытка выпрыгнуть из трусов засчитана, но в связи с возрастом была не вполне успешной", "У вас на фото трусики сползли задорно", "Такие фото уже ни к чему выставлять", "Скромнее надо быть",

– раскритиковали Любовь.

Сама звезда на подобных комментаторов не обращает внимания. Да и пользователей, которые восхищаются точеной фигурой 43-летней актрисы и ее позитивным отношением к жизни, тоже достаточно.

Ранее Толкалина снялась полностью обнаженной.