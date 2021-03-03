С раззадоренной Толкалиной сползли трусы

С раззадоренной Толкалиной сползли трусы
Любовь Толкалина. Фото: Dmitriy Purtov/Russian Look/www.globallookpress.com
Поклонники уверены, что актриса уже не в том возрасте, чтобы показывать столь откровенные фото

Любовь Толкалина часто бывает на море, поэтому в ее социальных сетях переодически появляются солнечные снимки, на которых она демонстрирует свою подтянутую фигуру. Однако из-за последнего подобного фото на звезду обрушился шквал критики. 

Бывшая Егора Кончаловского хотела поделиться с фанатами своим позитивным настроением, которое вызвано наступлением весны, поэтому опубликовала снимок, на котором она запечатлена в белой рубашке и трусах. Правда, нижнее белье немного сползло, оголив интимные части тела актрисы. 

"Весенний внутренний подпрыг потребовали все мои комплектующие. Внутри все так же хочет возноситься и так швырять себя в этот мир, даже страшно, хотелось бы до вечера дожить в идеальной телесной сохранности", 

– написала знаменитость под публикацией. 

Она также попросила не осуждать ее за немного спущенные трусики. Только, судя по всему, небольшая ремарка все-таки не сработала, потому что под фотографией тут же появилось множество негативных комментариев. 

"Все смотрят на сползающие трусы", "Трусы все испортили...", "Бесстыжая... такие фото делают в личный альбом", "Попытка выпрыгнуть из трусов засчитана, но в связи с возрастом была не вполне успешной", "У вас на фото трусики сползли задорно", "Такие фото уже ни к чему выставлять", "Скромнее надо быть", 

– раскритиковали Любовь. 

Сама звезда на подобных комментаторов не обращает внимания. Да и пользователей, которые восхищаются точеной фигурой 43-летней актрисы и ее позитивным отношением к жизни, тоже достаточно. 

Ранее Толкалина снялась полностью обнаженной. 

Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

новости партнеров

Украина потеряет миллиарды долларов из-за запуска "Северного потока - 2"

В Киеве сетуют, что народ Незалежной обеднеет еще сильнее из-за газопровода

Запад отрывает Белоруссию от России - посол

Политическое давление на другие страны оборачивается экономическими потерями для ЕС

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей