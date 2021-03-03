"Прямой эфир" сделал наше перемирие невозможным": Малахов жестоко подставил Власову

"Прямой эфир" сделал наше перемирие невозможным": Малахов жестоко подставил Власову
Андрей Малахов. Фото: Anton Mukhametchin/Russian Look/www.globallookpress.com
Вмешательство телеведущего помешало певице нормально поговорить с отцом

Певица Наталия Власова решила начать с чистого листа. Исполнительница хита "Я у твоих ног" сменила имидж, развелась, заново влюбилась. Однако есть моменты из прошлого, которые забыть артистка не может и по сей день. 

Беседуя с журналистами, Власова вспомнила о "кошмарном" выпуске "Прямого эфира". Пытаясь урвать лакомый кусочек, Андрей Малахов несколько раз предлагал звезде сделать передачу о непростых отношениях Наталии с ее отцом. Знаменитость постоянно отказывалась, однако телеведущий все-таки нашел способ заманить ее на съемочную площадку. 

Предполагалось, что выпуск будет посвящен творчеству Власовой, а в конце передачи в студии появится ее отец, и они наконец обнимутся. Тогда певица очень хотела помириться с отцом, оставить все обиды в прошлом. 

Оказалось, что родитель Наталии выгнал ее мать и детей на улицу, просто выписав их из квартиры. При этом имущество покупали на тот момент уже бывшие супруги вместе, пишет "Экспресс газета". 

"Я была готова забыть все и начать с чистого листа, если бы не эта отвратительная ситуация. В результате "Прямой эфир" сделал наше перемирие невозможным. Как бы страшно это ни звучало, но из-за Андрея Малахова я рассталась с отцом навсегда", 

– подытожила звезда. 

Напомним, что тогда в студии "Прямого эфира" Власова впервые за 30 лет встретилась со своим отцом. Они все-таки обнялись, но потом расселись по разным диванам. Казалось, что выпуск закончился на доброй ноте, потому что отец и дочь решили, что возобновят общение. 

Только вот спустя пару дней Власова заявила, что оказалась в эпицентре лжи и лицемерия. Выяснилось, что мужчина пришел на съемки исключительно из-за денег, а редакторы и вовсе сказали мужчине, что он – главный герой выпуска. 

Наталия сокрушалась, что такой бессовестной лжи она не слышала никогда в жизни, но все-таки рада, что "Прямой эфир" еще раз показал, каким человеком на самом деле является ее отец. Это позволило Власовой поставить жирную точку в этой неприятной истории. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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