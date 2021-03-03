Молодая жена родила Бондарчуку сына

Молодая жена родила Бондарчуку сына
Паулина Андреева и Федор Бондарчук. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Актриса впервые познала радость материнства

Паулина Андреева и Федор Бондарчук не любят рассказывать о своей личной жизни. Однако в среду выяснилось, что семья супругов стала больше. Актриса шокировала поклонников новостью о том, что родила сына накануне, 2 марта.

Как сообщила звезда в "Инстаграм", малыша назвали Иваном. Артистка выложила черно-белое фото, на котором позирует в черных штанах и такого же цвета рубашке, которая слегка обнажила большой живот.

Радостная новость оказалась сюрпризом. Ведь супруги скрывали тот факт, что скоро станут родителями.

 

Однако осенью 2020-го в Сети ходили слухи о том, что актриса может быть беременной. При открытии театрального сезона выяснилось, что имени Паулины Андреевой нет ни в одном спектакле МХТ им. Чехова, где она служит. При этом в сентябре 2020-го супруги выходили в свет – они появились на красной дорожке "Кинотавра". Тогда Паулина выбрала обтягивающее платье, которое подчеркнуло ее достоинства. Вот только живота в тот момент видно не было. 

Для актрисы сын стал первым ребенком, тогда как у ее супруга уже есть сын Сергей и дочь Варвара от первого брака со Светланой Бондарчук. Наследница режиссера живет вместе с отцом и его избранницей, так как ей требуется регулярная медицинская реабилитация. 

Бондарчук и Андреева поженились в 2019 году. Фото со свадьбы, куда были приглашены многие знаменитости, свет практически не видел. Паулина поделилась лишь кадром своего роскошного свадебного платья. 

Полина ИВАНОВА

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