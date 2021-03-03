Седокова высказалась о скандале на шоу Галкина

Седокова высказалась о скандале на шоу Галкина
Анна Седокова. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Певица не жалеет, что тогда покинула студию

Несколько дней назад в эфире передачи "Сегодня вечером" произошел конфликт между Анной Седоковой и Максимом Галкиным. Певица вышла из себя, посмотрев сюжет о ее неудачных браках. В конечном итоге звезда покинула съемочную площадку. После этого артистку начали донимать просьбами прокомментировать случившееся. Сегодня Анна расставила все точки над i.

Седокова опубликовала яркое фото с отдыха, на котором она позирует в раздельном купальнике. Снимок знаменитость сопроводила текстом о скандале на шоу супруга Примадонны.

"Аня, выскажите свою позицию! Аня высказала позицию, когда встала и ушла", – написала певица.

Пользователи Сети разделились на два лагеря. Одни осудили Седокову за совсем "не взрослое" поведение.

"На что вы конкретно обиделись? Они что-то придумали там? Это все равно, что вспомнить что-то из своей жизни и обидеться на себя. Детский сад. Программа-то здесь при чем?" – уточнила одна из подписчиц.

Другие поддержали артистку, заявив, что она поступила правильно. Комментаторы отметили – представителям телеканалов пора перестать копаться в чужом грязном белье и выносить факты из личной жизни на всеобщее обозрение.

Ранее звезда опубликовала провокационный снимок в своем микроблоге. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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