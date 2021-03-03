Седокова высказалась о скандале на шоу Галкина

Курс рубля
- Почему рубль может рухнуть в ближайший месяц: аналитик назвала причины
- Когда менять доллары на рубли: аналитик дал ответ
- Каким будет доллар к весне 2021 года: прогноз экономиста
Несколько дней назад в эфире передачи "Сегодня вечером" произошел конфликт между Анной Седоковой и Максимом Галкиным. Певица вышла из себя, посмотрев сюжет о ее неудачных браках. В конечном итоге звезда покинула съемочную площадку. После этого артистку начали донимать просьбами прокомментировать случившееся. Сегодня Анна расставила все точки над i.
Седокова опубликовала яркое фото с отдыха, на котором она позирует в раздельном купальнике. Снимок знаменитость сопроводила текстом о скандале на шоу супруга Примадонны.
"Аня, выскажите свою позицию! Аня высказала позицию, когда встала и ушла", – написала певица.
Пользователи Сети разделились на два лагеря. Одни осудили Седокову за совсем "не взрослое" поведение.
"На что вы конкретно обиделись? Они что-то придумали там? Это все равно, что вспомнить что-то из своей жизни и обидеться на себя. Детский сад. Программа-то здесь при чем?" – уточнила одна из подписчиц.
Другие поддержали артистку, заявив, что она поступила правильно. Комментаторы отметили – представителям телеканалов пора перестать копаться в чужом грязном белье и выносить факты из личной жизни на всеобщее обозрение.
Ранее звезда опубликовала провокационный снимок в своем микроблоге.
В Киеве сетуют, что народ Незалежной обеднеет еще сильнее из-за газопровода
Политическое давление на другие страны оборачивается экономическими потерями для ЕС