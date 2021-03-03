Названы кандидаты на участие в "Евровидении" от России

Общее голосование пройдет 8 марта

Шорт-лист с возможными кандидатами на участие в конкурсе "Евровидение" попал в распоряжение СМИ. Так, среди главных потенциальных участников – музыкальная группа #2маши, Антон Беляев, а также хип-хоп исполнители Моргенштерн, Егор Крид и Niletto.

Российские телезрители проголосуют за своих поклонников 8 марта – речь идет об артистах, отобранных по итогам закрытого обсуждения на Первом канале.

Как отмечает Super.ru, не исключено, что на "Евровидении" выступят Little Big, которые так и не смогли принять участие в конкурсе из-за пандемии.

Егор МАЛКОВ

Ответить:

новости партнеров

Украина потеряет миллиарды долларов из-за запуска "Северного потока - 2"

В Киеве сетуют, что народ Незалежной обеднеет еще сильнее из-за газопровода

Запад отрывает Белоруссию от России - посол

Политическое давление на другие страны оборачивается экономическими потерями для ЕС

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей