Общее голосование пройдет 8 марта

Шорт-лист с возможными кандидатами на участие в конкурсе "Евровидение" попал в распоряжение СМИ. Так, среди главных потенциальных участников – музыкальная группа #2маши, Антон Беляев, а также хип-хоп исполнители Моргенштерн, Егор Крид и Niletto.

Российские телезрители проголосуют за своих поклонников 8 марта – речь идет об артистах, отобранных по итогам закрытого обсуждения на Первом канале.

Как отмечает Super.ru, не исключено, что на "Евровидении" выступят Little Big, которые так и не смогли принять участие в конкурсе из-за пандемии.