Названа причина смерти актера из сериала "Сваты"

Названа причина смерти актера из сериала "Сваты"
Кадр из сериала "Женский доктор-2" (2013)
Тяжелый недуг оказался сильнее артиста

Недавно стало известно о смерти Ивана Марченко, который принимал участие в съемках популярного сериала "Сваты". Выяснилось, что актер ушел из жизни из-за онкологического заболевания.

Долгое время Марченко страдал от рака кости. Артист прошел через несколько курсов химиотерапии. Ни сильнодействующие препараты, ни хирургические вмешательства не помогли Ивану победить страшный недуг, передает "КП-Украина".

Сообщается, что прощание с актером состоится четвертого марта в Киеве. Марченко будет кремирован, после этого его похоронят на Байковом кладбище, где покоятся многие выдающиеся личности Украины, отмечает "СтарХит".

Иван учился в Харьковском университете искусств имени Котляревского. Спустя некоторое время артист устроился на работу в Национальный академический театр русской драмы имени Леси Украинки, находящийся в столице Незалежной.

В фильмографию Марченко входят такие кинокартины, как "Сваты", "Возвращение Мухтара", "Родные люди", "Ментовские войны. Одесса", "Время грехов" и другие.

Ранее появилась информация о том, что поклонников и коллег покойного актера призвали оказать финансовую помощь его близким. По всей видимости, семья Ивана оказалась в сложной ситуации. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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