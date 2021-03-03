Артист решил избавиться от слухов, подтвердив свою связь с коллегой

Российский актер Иван Янковский решился, наконец, раскрыть тайну о своей возлюбленной. Накануне артист опубликовал в социальных сетях снимок с 29-летней артисткой Дианой Пожарской, звездой телесериала "Отель "Элеон".

Пара не афишировала свои отношения многие месяцы, старательно ограждая себя от слухов, которые, тем не менее, были неизбежны. Однако совсем недавно звезды решили избавиться от недомолвок и предположений со стороны общественности, выложив в "Инстаграм" совместные снимки.

Сам Иван был лаконичен, ограничившись в комментариях под публикацией пожеланиями добра всем интернет-пользователям. Однако его избранница оказалась куда более словоохотливой, решив развеять неясности по поводу своих отношений с возлюбленным.

Актриса объяснила, что решилась на публикацию, чтобы "снять раз и навсегда все вопросы".

"У нас все хорошо, чего и вам желаем", – резко высказалась Диана на своей странице в "Инстаграм".

В одной из своих недавних публикаций Пожарская заявила, что не намерена раскрывать в дальнейшем подробности о своей личной жизни. Артистка утверждает, что никогда ничего не комментирует и не опровергает по теме "дел сердечных", чтобы никого не вводить в заблуждение.

Накануне в СМИ вспыхнул скандал из-за весьма интимной сцены Янковского с Кристиной Асмус в рамках постановки "Утиная охота", где звезды играют супружескую пару. На одном из кадров актеры запечатлены в весьма страстном эпизоде, целуя друг друга на кровати.