Ведущий не стерпел оскорблений в адрес родной страны

В одном из недавних выпусков "Место встречи" вновь разгорелся жаркий политический спор. Эксперты Максим Юсин и Михаил Делягин вступили в перепалку. Последний, правда, настаивает на том, что его безосновательно выпроводили вон, обозвав "дебилом".

Спор разгорелся из-за разных позиций по поводу антироссийских санкций. Он возник, когда Юсин и Лелягин не смогли сойтись в мнении по отношению к ограничительным мерам. По мнению Делягина, рестрикции против Москвы вводятся специально таким образом, чтобы свести к минимуму урон во экономическом взаимодействии Запада с Россией. И поэтому, предположил экономист, дальнейшее напряжение никому не нужно.

Юсин же был категорически не согласен с такой оценкой. По мнению журналиста, западный блок не остановится ни перед чем в попытках уничтожить Россию, и наверняка добьется своего. Эксперт также заявил, что Запад относится к России "как к собаке", тем самым разозлив оппонента.

После этого спор достиг точки кипения, и в ожесточенную баталию вмешался Норкин, решивший выгнать обоих экспертов. Однако, пишет "Царьград", после рекламной паузы Юсин все-таки вернулся в студию. По какой причине Делягин отказался от возвращения, непонятно.

По словам экономиста, приглашение вернуться он не получал. Более того, Делягин утверждает, что сам подвергся оскорблениям от тех, кто считает нормальным употребление подобных слов в адрес родной страны.

"Если господин Норкин солидарен с господином Юсиным и считает меня дебилом, наверное, не стоит там быть", – заявил спикер в интервью "Царьграду".

Напомним, телепередаче "Место встречи" исполнилось 2 марта 5 лет, По такому торжественному случаю сотрудники программы устроили роскошный праздник.