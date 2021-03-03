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Супругу футболиста Павла Мамаева Алану доставили в одну из столичных больниц. Госпитализация девушке потребовалась после того, как ее обнаружили лежащей без сознания в собственной квартире.
Сообщается, что прибывшим на место сотрудникам МЧС пришлось взламывать дверь в квартиру модели, передает "Пятый канал".
По предварительной версии, Алана могла наложить на себя руки. Примечательно, что ранее девушка обвинила супруга в измене. Якобы во время зимних сборов своего футбольного клуба Павел связался с 29-летней испанкой.
Ранее стало известно о том, что жена Мамаева отказалась встречаться с Дмитрием Борисовым на "Пусть говорят" за деньги.
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