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Бывшая жена Бориса Грачевского Анна появилась в студии шоу "Пусть говорят". Женщина рассказала о взаимоотношениях с покойным кинорежиссером, после чего на нее набросились друзья сценариста. В конечном итоге экс-избранница создателя "Ералаша" сбежала со съемок.
По словам Анны, Грачевский с самого начала не питал к ней больших чувств.
"Я его любила, а он позволял себя любить. Думаю, он не любил меня так сильно, как я его", – высказалась женщина.
Также экс-супруга Бориса Юрьевича опровергла информацию о том, что некоторое время назад она увела его у другой женщины. Анна отметила – на момент их знакомства кинорежиссер не состоял в отношениях около пяти лет.
Сидящие в студии друзья Грачевского вышли из себя после ее слов о любви к сценаристу. Ведь, по некоторым данным, супруги развелись именно из-за многочисленных измен бывшей избранницы знаменитости.
Так, Владимир Долинский не стал скрывать своего гнева и накричал на Анну.
"Это она виновата в смерти Бориса. Ее измена подорвала ему здоровье. Он очень переживал, сердце болело от этого. Она изменяла, шантажировала Бориса ребенком", – заявил мужчина.
Оскорбленной женщине ничего не оставалось, как покинуть съемочную площадку.
Напомним, Борис Юрьевич и Анна состояли в браке с мая 2010 года по февраль 2014. В 2012 году у пары родилась дочь Василиса.
Ранее бывшая жена Грачевского рассказала о разделе имущества.
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