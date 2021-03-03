Экс-супруга Грачевского покинула студию "Пусть говорят" из-за нападок в ее адрес

Экс-супруга Грачевского покинула студию "Пусть говорят" из-за нападок в ее адрес
Борис Грачевский. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Женщине напомнили про ее измены

Бывшая жена Бориса Грачевского Анна появилась в студии шоу "Пусть говорят". Женщина рассказала о взаимоотношениях с покойным кинорежиссером, после чего на нее набросились друзья сценариста. В конечном итоге экс-избранница создателя "Ералаша" сбежала со съемок.

По словам Анны, Грачевский с самого начала не питал к ней больших чувств.

"Я его любила, а он позволял себя любить. Думаю, он не любил меня так сильно, как я его", – высказалась женщина.

Также экс-супруга Бориса Юрьевича опровергла информацию о том, что некоторое время назад она увела его у другой женщины. Анна отметила – на момент их знакомства кинорежиссер не состоял в отношениях около пяти лет.

Сидящие в студии друзья Грачевского вышли из себя после ее слов о любви к сценаристу. Ведь, по некоторым данным, супруги развелись именно из-за многочисленных измен бывшей избранницы знаменитости.

Так, Владимир Долинский не стал скрывать своего гнева и накричал на Анну.

"Это она виновата в смерти Бориса. Ее измена подорвала ему здоровье. Он очень переживал, сердце болело от этого. Она изменяла, шантажировала Бориса ребенком", – заявил мужчина.

Оскорбленной женщине ничего не оставалось, как покинуть съемочную площадку.


Напомним, Борис Юрьевич и Анна состояли в браке с мая 2010 года по февраль 2014. В 2012 году у пары родилась дочь Василиса.

Ранее бывшая жена Грачевского рассказала о разделе имущества. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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