Супруга футболиста заявила, что с ней все порядке

Супруга российского футболиста Павла Мамаева Алана Мамаева отреагировала на заявление о своей госпитализации. Светская львица заявила, что ее состояние нормальное, она лишь "забирала немножко мужа".

Напомним, ранее появилась информация о том, что Алану госпитализировали в одну из больниц Москвы после того, как обнаружили в бессознательном состоянии в доме Мамаевых.

Позднее женщина заявила, что чувствует себя хорошо, а информация о госпитализации является ложной. Мамаева уточнила, что "забирала немножко мужа", а поступившие данные были лишь ее "приколами", о чем сообщила в интервью LIFE-SHOT.