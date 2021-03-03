Мамаева ответила на слухи о своей госпитализации

Супруга футболиста заявила, что с ней все порядке

Супруга российского футболиста Павла Мамаева Алана Мамаева отреагировала на заявление о своей госпитализации. Светская львица заявила, что ее состояние нормальное, она лишь "забирала немножко мужа".

Напомним, ранее появилась информация о том, что Алану госпитализировали в одну из больниц Москвы после того, как обнаружили в бессознательном состоянии в доме Мамаевых.

Позднее женщина заявила, что чувствует себя хорошо, а информация о госпитализации является ложной. Мамаева уточнила, что "забирала немножко мужа", а поступившие данные были лишь ее "приколами", о чем сообщила в интервью LIFE-SHOT.

Егор МАЛКОВ

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