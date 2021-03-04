Поклонники уверены, что коллег связывает нечто большее, чем просто дружба

Слухи об отношениях Юлии Барановской и Александра Гордона ходят уже давно. И как бы пара не отнекивалась, из раза в раз повторяя, что они просто друзья, поклонники отказываются в это верить. Частый гость студии "Мужское/Женское" решил рассказать о том, что не попадает в эфир.

Так, очевидец заявил, что Барановскую и Гордона точно что-то связывает, а отношения двух коллег обсуждают даже на площадке.

"Барановская подмазывается к Александру, открыто лезет в трусы. После развода Гордона с последней женой это очень бросается в глаза. Многие судачат, что Юля не просто так каталась к нему в загородный дом, когда он еще был женат",

– рассуждает гость ток-шоу в интервью с "Собеседником", отмечая, что именно бывшая Аршавина могла стать причиной развода телеведущего с четвертой женой.

Кстати, после расставания Александра с супругой, его партнерша тут же изменила свое к нему отношения. Например, стала чаще подкалывать коллегу, может позволить нахамить ему. Правда, монтажеры потом эти моменты из выпусков вырезают, поэтому зрители их не видят.

"Наблюдаешь за ними, и складывается впечатление, что их отношения явно серьезнее, чем отношения друзей",

– подытожил поклонник передачи.

Сами звезды с юмором относятся к таким новостям о своей личной жизни. Например, не так давно, поздравляя Гордона с днем рождения, Барановская в шутку назвала его "не муж", подкрепив поздравления видео, в котором еще раз подчеркивают, что они не пара.

Ранее зрители призвали уволить Юлию и Александра с Первого канала.